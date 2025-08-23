Б ум на креватни дървеници в София и големите градове – хората луднаха от вредители, които им пият кръвта. Внасяме ги с обувки у дома от градския транспорт и пътнически влакове, мебелни магазини ги въдят по складовете, атакуват ни от изхвърлени дивани и матраци край контейнерите, както и след пазаруване в магазини за дрехи втора употреба.

Всяко второ обаждане е за пръскане срещу дървеници, отбелязва Сотир, служител във фирма, която мори гадини – бълхи, комари, мравки, паяци. Според Милена, продавач в магазин за сортови семена и препарати, в последните седмици няма ден, в който някой да не пита за препарат срещу червеникавите кръвопийци. Тя препоръчва за домашно пръскане „Фандан“, но повечето от клиентите се връщат повторно, защото вредителите се люпят с нова сила след седмица-две. Колежката й от друг подобен магазин – Ралица, препоръчва „Айкън“. Милена обаче смята, че този препарат не е ефективно решение срещу дървениците, тъй като насекомите са развили резистентност към пиретроидни инсектициди като ламбда-цихалотрина, съдържащ се в него. Пръскането с „Айкън“ само временно намалява популацията, но не унищожава всички дървеници, като същевременно стимулира развитието на още по-устойчиви мутации и може да доведе до завръщането им още по-агресивни и от преди, потвърждават други специалисти.

Психоза

„Полудях от сърбеж по тялото, нощно време изпитвах необходимост да се чеша до разкървавяване, развих психоза и не си лягах до късно, спях накъсано. Мислех, че ме ядат комари, заложих уреди с течност по контактите, но тормозът продължи. Една нощ се събудих от невъобразим сърбеж и реших да светна лампата, за да видя дали няма някой паяк в завивките. Открих 5-6 червеникави насекоми с форма на леща, които пълзяха бързо, а при смачкване имаха остра миризма и оставиха кървави петна. На сутринта разбрах, че проблемът идва от дървеници“, разказва Кристина.

Наталия си донесла дървениците от болничен престой. Наскоро имаше такива новини от Центъра за спешна помощ във Видин. Наличие на дървеници установи и новият омбудсман Велислава Делчева при изненадващо посещение в Софийския следствен арест.

Марина се възползвала от промоция на евтини мебели – сменила стария прогнил диван с чисто нов. След седмица установили, че дървениците са плъзнали навсякъде. Според запознати много от складовете край София, в които се държат такива мебели, гъмжат от вредители.

Елица не е променяла нищо в дома си, но наскоро накупила няколко плика с дрехи втора употреба, в това число спално бельо. Преди да го пусне в пералнята, видяла малки точици по чаршафите. Сега смята, че това най-вероятно са били следи от изпражнения на дървеници.

Напаст

Женските дървеници могат да снесат между 1 и 12 яйца на ден, с общ брой между 200 и 500 яйца през живота си. Това означава, че ако имате заразяване с дървеници, те могат бързо да се размножат и да се превърнат в сериозен проблем.

„Дървеницата търси кръв, не стари мебели и дивани. Аз се борих с тая напаст 6 месеца и мога книга да напиша за тях“, коментира потребител с никнейм Пипо в социалните мрежи. „Крие се основно около леглото, под матрака и около него. Може да направи гнездо навсякъде, зад картина, под паркета, в ъглите и където се сетиш. Тази гад е суперорганизъм, може да остане в летаргия 20 години и когато усети кръв, да се събуди и да се размножи. Виках фирма 6 пъти, пръскаха и не успяха да ги избият. Накрая си купих професионална отрова, пръскачка и всякакви атрибути и ги избих с две пръскания. Шест месеца война водих с тая напаст, изхвърлих всичко и пръсках с всичко и пак не умираха“, споделя Пипо.

Препатили съветват възглавниците и дюшекът да се продухват със сешоар на MAX. Още по-добър вариант е всичко да се мине с парочистачка.

Гаранция

Повечето специализирани фирми за борба с вредители поддържат сходни цени – пръскането тръгва от 50 лв. за една стая до 160-200 лв. за цял апартамент. В цената влиза безплатен оглед и транспорт до мястото. Всички обаче предупреждават, че се налага и второ пръскане, което се заплаща отделно. Някои предлагат бонус – ако проблемът с дървениците не е отстранен, третото пръскане е безплатно. Стандартната гаранция е 1 месец, за три има допълнителна такса.

Проф. Тодор Кантарджиев: Можем да ги примамим с листа от боб

Мебелите да се почистят с разтвор от лавандулово или борово масло в хладка вода, съветва епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев. Начин да се примамят дървениците е около постелята и кревата да се сложат сухи листа от боб. На сутринта листата се събират и горят.

Проф. Кантарджиев описва симптомите: „Дървениците не хапят през деня, а през нощта, когато човек е в покой. Предизвикват поредица от изпохапвания, основно в кръстната област, долната част на гърба и корема. Характерни са сърбящите петна, които обаче не бива да се разчоплят, защото е възможно да ги инфектираме с бактериална инфекция“.

Кестенов молец мори дърветата във Варна

Любомир Славов

Мекият климат в морската столица превръща вредители като бълхи, комари, въшки, дървеници, кърлежи и хлебарки в целогодишен проблем. Най-сериозният проблем, от който се оплакват варненци обаче, е кестеновият молец, който вече унищожи голяма част от градската екосистема.

Тази година във Варна има нашествие от калинки заради увеличената популация на листни въшки. Преди години зелената система на града страдаше от още по-неприятни и опасни вредители - цикади и миризливки.

Кристи Красимирова