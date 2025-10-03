М лади лекари отново ще излязат на протест пред Министерство на здравеопазването в началото на следващата седмица.

Половин година, след като поставиха исканията си за достойни възнаграждения и условия на труд, от "Бъдеще в България" готвят нова демонстрация. Причината - все още няма реални решения на посочените от тях проблеми.

"Още през юли, когато беше последния ни протест, получихме уверения от министър Атанас Зафиров, че ще има законодателни промени, които да решат проблемите в сферата. Но обещанията останаха само на думи", заяви в Обедния информационен блок по NOVA News общопрактикуващият лекар д-р Даниел Кипров от инициативен комитет "Бъдеще в България".

По думите му, работната група, която е трябвало да предложи конкретни решения, не само че не е представила резултати, но дори е удължила срока на дейността си без яснота за напредък.

Младите лекари настояват за:

► Заплащане в размер на 150% от средната работна заплата за страната;

► По-прозрачна и справедлива система за зачисляване на специализанти;

► Подкрепа за квалификации и придобиване на европейски дипломи;

► По-добри условия за професионално развитие в България, за да се ограничи изтичането на кадри в чужбина.

"Исканията ни не са само финансови. Искаме истински реформи в системата, които да дадат шанс на младите лекари да се развиват у нас, а не да бягат в чужбина", подчерта още д-р Кипров.

На въпрос дали има напредък в диалога със здравните власти, той беше категоричен: "Реален диалог почти няма. Обществените обсъждания по наредбата за специализациите бяха пуснати формално, а колегите дори не могат да се регистрират, за да изразят мнение".

От Министерството на здравеопазването заявиха, че "нямат функции и компетентности за определяне на минимални възнаграждения", като подчертаха, че това е въпрос на законодателни промени.

"Министерството застава зад всяко искане за достойни възнаграждения на всички лекари и медицински специалисти и ще вземе активно участие в изготвянето на такъв законопроект", гласи позицията на ведомството.

Източник: NOVA