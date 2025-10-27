В ременно е спряно движението и в двете посоки по пътя Асеновград – Смолян.

Причината - завъртял се влекач с ремарке, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Около 14:30 часа е получен сигнал, че на пътя Асеновград - Смолян след Бачково в посока Нареченски бани се е завъртял влекач с ремарке и е препречил пътното платно.

Временното ограничение се въвежда до изтеглянето на влекача. А

втопатрули на Районно управление (РУ)-Асеновград пренасочват автомобилите по други възможни маршрути.

Източник: БТА