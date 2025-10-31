С празнична торта екипът отбеляза 25-годишнината на най-успешния сутрешен блок.

„Честит празник на всички, които имат принос и са работили в „Здравей, България“!", пожела водещият на предаването Виктор Николаев, който беше в компанията на изпълнителния продуцент Иван Христов, дежурния продуцент Ивана Иванова, водещите Мина Илиева и Николай Василковски. Към тях се присъедини Гала, която изненада екипа с вкусни подаръци, оформени като картата на България.

„Пожелавам ви телевизионно дълголетие и да продължавате да имате доверието на зрителите. То ще е така, защото яростно търсите истината. Честит празник на всички колеги!“, отправи своите пожелания водещата на „На кафе“ Гала.

Виктор Николаев припомни, че още на времето топката е високо вдигната от Милен Цветков, който стартира предаването преди 25 години. "Благодарим за доверието. Най-голямата сила сте вие – нашата публика с вашето доверие", сподели водещият.

Гала си спомни за първия ефир на „Здравей, България“. „Първият ми спомен е с Милен. Стояхме пред стълбите в телевизията в Дианабад. Аз умирах от ужас, че ще водя 3 часа живо предаване, а той беше толкова въодушевен и щастлив“, разказа Гала.