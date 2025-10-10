Н икакви оставки не се готвят в кабинета – нито на земеделския, нито на който и да е друг министър. Това обяви премиерът Росен Желязков по време на откриването на реконструиран напоителен канал в Хасковско, където присъства и европейският комисар по земеделието и храните Кристоф Хансен.

Коментарът му дойде след въпрос за бъдещето на министър Георги Тахов, докато в София кипеше протест под надслов „В защита и подкрепа на българското производство“.

„В политиките на Министерството на земеделието има ясна и предвидима последователност. Това, че някои браншове имат искания, не означава криза – означава разговор,“ заяви Желязков.

По думите му недоволството на фермерите не е политическо, а професионално – търсят чуваемост и повече прозрачност. „Няма оставка на дневен ред. Има работа за вършене“, отсече премиерът.