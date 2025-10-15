П ътна карта в 10 стъпки решава проблема с наводненията в България. Тя е дело на шефа на РДНСК-София и бивш главен архитект на София Здравко Здравков. Поводът да излезе с това предложение са множество коментари на експерти и администратори, които са дали всевъзможни версии, довели до бедствието в Елените и на Черноморието ни. С този документ арх. Здравков посочва пътя, който следва да премине всяка една общинска администрация, изправена пред подобно предизвикателство. “Целта ми е да дам ясен сигнал, че ако искаме нещо да се промени занапред, ще трябва много бързо да променим ролята си от оплакващи се наблюдатели в пълноценни участници в управлението, планирането и координирането на процесите на градското развитие”, коментира Здравков.

Строители

Споменът за „пазара на дивите строители“ от 90-те, където градовете нямаха почти никаква власт, ни се струва все по-далечен през настоящата 2025 г., а оправдания с „предходното ръководство“ и наличието на оценки за съответствие към инвестиционните проекти звучат, меко казано, нелепо, твърди шефът на РДНСК-София. “Наред със свръхпечалбите, които се реализираха от трите пика в строителството в последните 30 години, следва да се отчете и другият важен фактор, влияещ негативно върху качеството ни на живот, а това е реституцията след 1989 г.

Механизъм

По пътя към разплитането на възела трябва да се установи чия е собствеността, след това да се направи подробно геодезично заснемане, за да може да се изясни топографията на съществуващите речни корита, вкл. прилежащите им съоръжения, както и възможността за осигуряване необходимия профил за безпрепятствено преминаване на високите води. Следващата стъпка е изработването на експертна оценка на съществуващата дървесна растителност, оценка на хидравличната проводимост, която може да се установи с помощта на хидроложки анализ и хидравлични проверки. Следва проект за корекция на речното корито, като тук подходът навсякъде е индивидуален, но само ще спомена, че например проектът на корекционните дейности на двете реки в кв. „Манастирски ливади – Изток“, изготвен от ОП „София – проект“ и ОП „Софияплан“ бяха интегрирани към проект за реализиране на линеен парк, включително чрез изграждане на велоалея, изкуствени езера и баражи, като всички те бяха съобразени с проектите за изграждане на нова канализация в квартала. Проектното трасе на двете реки е съобразено и с изградената техническа инфраструктура в квартала, съществуващото речно корито, както и необходимостта от плавност на меандрите с оглед осигуряване на по-спокойно течение при високи води. Необходимо е също така изработване на подробни устройствени планове (ПУП), както и отчуждаване на частните имоти, попадащи в речните корита; изработване на технически и работни проекти за корекциите; реализация на инвестиционното намерение и накрая - експлоатация.

Владимир Христовски