Кметът на София Васил Терзиев разтърси администрацията! Във вторник той официално поиска оставката на главния архитект на София арх. Богдана Панайотова. Ходът идва като част от дългоочакваната реформа в управлението на столицата и реорганизация на ключовите звена в общината.

Според Терзиев, София се нуждае от “нов подход, нова визия и модерно градоустройство, което да работи за хората, а не срещу тях”. Още от началото на мандата било ясно, че вижданията на кмета и на Панайотова се разминават.

„Имаме различни представи за това как трябва да изглежда структурата и ролята на главния архитект“, заяви Терзиев.

Кметът залага на съвсем нов модел – силен заместник-кмет по градско планиране, по-компактна администрация и ясно разписани отговорности. Целта – край на хаотичното строителство, повече ред и прозрачност и по-красив град.

Докато тече процедура за избор на нов главен архитект, длъжността ще бъде поета временно от определен със заповед ръководител, за да няма забавяния в работата на направление „Архитектура и градоустройство“.

Сред основните задачи в следващия етап са:

  • актуализация на Общия устройствен план;

  • ясни правила за планирането на територията;

  • разширяване на стандартите за градска среда;

  • строг контрол срещу презастрояването;

  • грижа за историческите обекти;

  • работа по ключови и видими градски проекти;

  • прозрачност на всички процеси.

Терзиев подчерта, че процесът няма да е лесен, но е неизбежен:

„Градът не може да чака. София има нужда от посока, темпо и дисциплина. Трудните решения понякога не са избор, а задължение.“

кмет на София Градоустройство Административна реформа София главен архитект