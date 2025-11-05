Кметът на София Васил Терзиев разтърси администрацията! Във вторник той официално поиска оставката на главния архитект на София арх. Богдана Панайотова. Ходът идва като част от дългоочакваната реформа в управлението на столицата и реорганизация на ключовите звена в общината.
Според Терзиев, София се нуждае от “нов подход, нова визия и модерно градоустройство, което да работи за хората, а не срещу тях”. Още от началото на мандата било ясно, че вижданията на кмета и на Панайотова се разминават.
„Имаме различни представи за това как трябва да изглежда структурата и ролята на главния архитект“, заяви Терзиев.
Кметът залага на съвсем нов модел – силен заместник-кмет по градско планиране, по-компактна администрация и ясно разписани отговорности. Целта – край на хаотичното строителство, повече ред и прозрачност и по-красив град.
Докато тече процедура за избор на нов главен архитект, длъжността ще бъде поета временно от определен със заповед ръководител, за да няма забавяния в работата на направление „Архитектура и градоустройство“.
Сред основните задачи в следващия етап са:
-
актуализация на Общия устройствен план;
-
ясни правила за планирането на територията;
-
разширяване на стандартите за градска среда;
-
строг контрол срещу презастрояването;
-
грижа за историческите обекти;
-
работа по ключови и видими градски проекти;
-
прозрачност на всички процеси.
Терзиев подчерта, че процесът няма да е лесен, но е неизбежен:
„Градът не може да чака. София има нужда от посока, темпо и дисциплина. Трудните решения понякога не са избор, а задължение.“