Кметът на София Васил Терзиев разтърси администрацията! Във вторник той официално поиска оставката на главния архитект на София арх. Богдана Панайотова. Ходът идва като част от дългоочакваната реформа в управлението на столицата и реорганизация на ключовите звена в общината.

Според Терзиев, София се нуждае от “нов подход, нова визия и модерно градоустройство, което да работи за хората, а не срещу тях”. Още от началото на мандата било ясно, че вижданията на кмета и на Панайотова се разминават.

„Имаме различни представи за това как трябва да изглежда структурата и ролята на главния архитект“, заяви Терзиев.

Кметът залага на съвсем нов модел – силен заместник-кмет по градско планиране, по-компактна администрация и ясно разписани отговорности. Целта – край на хаотичното строителство, повече ред и прозрачност и по-красив град.

Докато тече процедура за избор на нов главен архитект, длъжността ще бъде поета временно от определен със заповед ръководител, за да няма забавяния в работата на направление „Архитектура и градоустройство“.

Сред основните задачи в следващия етап са:

актуализация на Общия устройствен план;

ясни правила за планирането на територията;

разширяване на стандартите за градска среда;

строг контрол срещу презастрояването;

грижа за историческите обекти;

работа по ключови и видими градски проекти;

прозрачност на всички процеси.

Терзиев подчерта, че процесът няма да е лесен, но е неизбежен: