С толичният общински съвет обсъжда нови цени на таксиметровите услуги.
Очаква се цените да се увеличат с над 18%. Това означава, че дневната минимална тарифа ще бъде 1,43 лв, а минималната нощна – 1,65 лв на км.
"Разгледахме на конструктивно заседание исканията на таксиметровия бранш. Знаете, че имаше искане за 20% увеличение на минималната цена, за 40% и за 100%. Смятам, че с колегите от администрацията стигнем до нещо балансирано, което е обективно и лесно измеримо. И най-важното - обединаха се представителите на таксиметровия бранш. Това заяви пред журналисти в понеделник председателят на Комисията по транспорт и пътна безопасност към Столичния общински съвет (СОС) Иван Таков, припомни „Фокус“.
ТЕСЛАТА СЕ ТОЧИ: СОС решава за цените на такситата!
Жълтите коли стават златни, тарифите скачат до небето
