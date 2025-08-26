З агадъчна находка от праисторическата епоха откриха родни археолози. Мистериозният артефакт излезе при разкопките на праисторическия комплекс Провадия-Солницата, който е най-старият солодобивен и градски център в Европа (5600 – 4350 г. пр. Хр.).

Форма

Малкият керамичен предмет е открит при проучванията тази година. Той е с приблизително цилиндрична форма, слабо заоблена в двата края и с дължина 10 см. В двете му тесни страни има дълбоки отвори (дупки), които обаче не се свързват в общ канал. В горния край на предната страна са пробити три тесни дупки, очертаващи висящ триъгълник, по разположението си напомнящи очи и уста. Горните две дупки пробиват само лицевата страна, долната дупка преминава под наклон през целия предмет. Задната страна е почти плоска, сякаш предметът е бил предназначен да лежи хоризонтално. В нея се откроява само задният отвор на третата лицева дупка, обясняват учените.

„Сред хилядолетните пластове на Солницата понякога се откриват предмети, които не са разбираемо свидетелство за миналото, а пораждат въпроса за функциите, заради които са били създадени. Накратко казано, има предмети, чиято функция остава загадка. Такава е и една от тазгодишните находки – малък керамичен предмет с предполагаемо антропоморфни белези, открит при разкопките в Югоизточния сектор на селищната могила“, пише екипът, проучващ Солницата, във Facebook.

Жилище

Предметът е открит сред руините на опожарено жилище, съществувало около 4500 години пр. Хр. Тази находка се оказва не просто обикновена частица от миналото, а истинска загадка. Сред останки от селища от същото време – късния халколит по археологическата периодизация, макар и рядко, са откривани предмети от този вид. Засега обаче никой не е предложил някаква интерпретация, не е изказал предположение за начина на използване на тази сложна керамична форма. Такива находки провокират въображението и превръщат археологията в едно вълнуващо пътешествие към разгадаването на човешката история. В случая с представената находка този път все още не е извървян, отбелязват учените.