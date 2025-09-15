В ъв видео, разпространявано в групи с религиозна тематика в социалните мрежи, се твърди, че банкнотата от 50 евро е доказателство, че благодарение на приемането на еврото в България ще дойде дяволът.

Според създателя на видеото - банкнотата може да изобразява рогат демон или дявол, ако бъде сгъната по определен начин и доближена до огледало.

Твърдение: На банкнотите с 50 евро има изобразен дявол

Докато се вижда ръка, която сгъва банкнота от 50 евро, глас за кадър във видето посочва: "Вземете банкнота от 50 евро, прегънете я, застанете до огледало и вижте какво ще доведем в България – демон. Разпространявайте. Демонът на Европейския съюз. Демонът с рогата. Това е еврото… Рогатият дявол. Това е".

На видеото се вижда как банкнотата бива прегъната на обратната страна и доближена до огледална повърхност, като според автора на клипа появилото се изображение изглежда като дявол или демон с рога.

Видеото по-долу е от друг YouTube потребител, показващ "скритите изображения в евро банкнотите".

В отговор на запитване на БНР говорител на Европейската централна банка подчерта, че изображенията на предполагаем дявол или демон, които биха могли да се появят при сгъването на банкнотата от 50 евро, по никакъв начин не са част от дизайна и концепцията на паричната единица.

"Дизайнът на настоящите серии евробанкноти се базира на темата "епохи и стилове". На лицевата страна на евробанкнотите и на двете серии са изобразени прозорци и врати. Те символизират европейския дух на отвореност и сътрудничество. Мостовете на обратната страна символизират комуникацията между народите на Европа, както и между Европа и останалия свят, което е допълнително подчертано с географското изобразяване на Европа.

Други изображения, които може да се появят при сгъване на банкнотите по определен начин, са непреднамерени и нямат нищо общо с техния дизайн", посочиха специално за БНР от Европейската централна банка.

Конкретно на банкнотите с 50 евро има изобразена ренесансова архитектура.

Първата серия евробанкноти е емитирана през 2002 г., когато е въведено еврото, припомня на сайта си ЕЦБ. Тя включва седем различни купюри: 5 евро, 10 евро, 20 евро, 50 евро, 100 евро, 200 евро и 500 евро.

Тези банкноти са постепенно заменени от втората серия, известна като серия "Европа", защото два от защитните елементи съдържат портрет на принцеса Европа. Тази серия се състои от шест купюри: 5 евро, 10 евро, 20 евро, 50 евро, 100 евро и 200 евро, допълват от европейската институция.

Първите банкноти от серия "Европа" са пуснати в обращение през 2013 г., а серията е завършена през май 2019 г. с емитирането на банкнотите от 100 евро и 200 евро. От банката уточняват, че серия "Европа" не включва банкнота от 500 евро, която не се емитира от 27 април 2019 г.

На обратната страна на банкнотите и от двете серии са изобразени географските граници на континента Европа, посочват от ЕЦБ. В серия "Европа" картата на континента е преработена и включва Малта и Кипър. В малки карета в долната част на банкнотата са изобразени Канарските острови и някои отвъдморски територии на Франция, където също се използва еврото. Най-малките острови не са представени на банкнотите, защото високотиражният офсетов печат не позволява точното им възпроизвеждане.

По-рано тази година БНР отново опроверга твърдения, свързани с еврото, появили се в групи с религиозно съдържание в социалните мрежи. Тогава видео, събрало хиляди гледания, правеше връзка между цифровото евро и Антихриста.

Посочените в клипа аргументи нямат общо с реалността, както и съдържат добре познати фалшиви твърдения за еврото, които обаче в случая бяха с религиозна интерпретация. Повече по темата можете да прочетете в публикацията за нея: "Каква е връзката между цифровото евро и Антихриста?"

Заключение:

Твърдението, че на банкнотите с 50 евро има изобразен дявол, нито демон, е НЕВЯРНО. На обратната страна на банкнотите и от двете серии са изобразени географските граници на континента Европа. Други изображения, които може да се появят при сгъване на банкнотите по определен начин, са непреднамерени и нямат нищо общо с техния дизайн, подчертават от ЕЦБ.