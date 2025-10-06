И маняр с металотърсач се натъкна на сензационно съкровище – над 100 златни и сребърни монети, заровени повече от 13 века в земята край нидерландското селце Хецинген, на границата с Германия.

Но това не било обикновено богатство. Археолозите, повикани на място, са категорични: монетите са били част от мрачни езически ритуали.

Откритието, което плаши археолозите

Изследване, публикувано в Medieval Archaeology, разкрива, че съкровището е било т.нар. „пари на дявола“ – злато и сребро, жертвани на езическите богове. Недалеч са намерени останки от светилище от VII век, включително следи от жертвоприношения на животни.

Монетите и бижутата са били полагани през вековете – понякога на интервали от над 100 години – и разпръсквани сред жертвените кости.

Следи от древни ритуали

Екипът на Ян-Вилем де Корт от Агенцията за културно наследство на Нидерландия открил и 17 дупки от дървени колове, подредени по изгрева и залеза на слънцето при пролетното и есенното равноденствие. Това ясно свързва мястото със сезонни обреди, вероятно за плодородие.

„Това е култов обект, използван от местния елит, за да демонстрира власт и богатство“, казва де Корт.

Богатство, проклятие и… християнство

Монетите датират около 700 г. сл. Хр. – време, в което християнството започва да пробива път в региона. Археолозите смятат, че именно богатите местни лидери първи се отказали от „парите на дявола“ и приели новата вяра.

Хецинген е изоставен в началото на VIII век – точно когато християнството започва да се разпространява. Вероятно това е краят на мрачните ритуали и началото на новата епоха.