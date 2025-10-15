М ъж от дупнишкото село Яхиново е задържан, след като взе пари от няколко параклиса край самоковските села Шипочане, Бели Искър и Маждаре.

Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР-София.

Извършителят, който е на 29 години, е бил осъждан. Предвид извършените в условията на опасен рецидив посегателства съдът е наложил най-тежката мярка - задържане под стража.

Той е хванат в понеделник, след като в районното управление постъпила информация за разбита кутия за дарения в параклис в село Маджаре, в която е имало около 150 лева.

Идентични кражби на парични средства са установени и в храмовете около селата Бели Искър и Шипочане.

Крадецът се придвижвал с таксиметров автомобил.

При извършеното претърсване у водача били открити парична сума в монети и банкноти и две отвертки, а в таксито още инструменти за взлом, банкноти и множество монети, поставени в кутия и чаша.

Източник: БТА