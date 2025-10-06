У жасяващи били последните мигове от живота на красавица студентка, загинала трагично в огнения капан на пламнала Tesla Cybertruck, след като вратите се заключили, когато колата избухнала в пламъци, пише The Sun.

Въпреки че съществува ръчно освобождаване, в съдебния иск се казва, че е било „твърде трудно за намиране“.

Студентка загина в пламтящ Tesla Cybertruck, след като остана заклещена вътре, когато вратите не се отворили, се твърди в дело, заведено от родителите ѝ.

Криста Мишел Цукахара е една от тримата младежи, загинали, когато футуристичната кола се блъсна в дърво и експлодира в Пиемонт, Калифорния, миналия ноември.

Второкурсничка в Колежа по изкуства и дизайн в Савана, тя е била само на 19 години, когато трагично загива.

Родителите ѝ, Карл и Ноел Цукахара, оттогава са завели дело за неправомерна смърт във Висшия съд на окръг Аламеда.

Те твърдят, че Tesla - управлявана от милиардера Илон Мъск - ​​е знаела от години, че вратите ѝ, захранвани с батерии, могат да се заклещят при катастрофа, но не е предприела действия.

Опечаленият баща на Криста каза пред KTVU Fox 2: „Криста беше умна, мила и успешна млада жена, която имаше целия си живот пред себе си.

Трябваше да изтърпим не само загубата на дъщеря ни, но и мълчанието около това как се е случило това и защо тя не е могла да се измъкне.“

Тази компания струва трилион долара, как можете да пуснете на пазара машина, която не е безопасна по никакъв начин?“

Карл преди това каза пред „Ню Йорк Таймс“, че ако не било толкова трудно да се измъкне от огнения капан, дъщеря му може би все още щеше да е жива.

В 36-страничния иск се твърди, че Криста, седяща на задната седалка, е оцеляла при първоначалния удар с висока скорост само с леки наранявания.

Но когато огромната батерия на Cybertruck се запалва, тя не успява да избяга от пламъците - превозното средство уж е загубило захранване, което е деактивирало електронните му врати.

Въпреки че съществува ръчно освобождаване, според исковете е било „твърде трудно да се намери“ в дима и хаоса.

„Нямаше функциониращо, достъпно ръчно задействане или аварийно освобождаване, за да може тя да се измъкне. А смъртта ѝ беше предотвратима“, се казва още в иска.

Четвъртият пътник, Джордан Милър, оцеля само след като минувач счупи прозорец с клон на дърво и го издърпа.

Полицията съобщава, че Cybertruck-ът е бил управляван от 19-годишния Сорен Диксън - приятел на Криста и неин съученик от гимназия „Пиемонт“.

Според полицията, нивото на алкохол в кръвта му е било 0,195 промила, повече от два пъти над допустимата граница в Калифорния, и е имало кокаин в кръвта.

Диксън и друг пътник, 20-годишният Джак Нелсън, загинаха заедно с Криста.

В предварителния доклад на Калифорнийския пътен патрул се посочва, че причината за катастрофата е „смъртоносна комбинация от алкохолно опиянение, употреба на наркотици и опасна скорост“.

Случаят допълва нарастващия интерес към футуристичните системи за врати на Tesla.

дералните регулатори в Националната администрация за безопасност на движението по пътищата започнаха разследване миналия месец след множество оплаквания от шофьори, които твърдят, че не са могли да отворят задните врати, за да спасят деца, а понякога вместо това са чупели прозорци.

Критиците твърдят, че заключващите механизми на Tesla, зависими от мощността, са рискови при пожари и катастрофи, особено ако ръчното отключване не е ясно обозначено или интуитивно.

Тесла не е коментирала последното дело.

