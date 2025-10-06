У жасяващи били последните мигове от живота на красавица студентка, загинала трагично в огнения капан на пламнала Tesla Cybertruck, след като вратите се заключили, когато колата избухнала в пламъци, пише The Sun.
Въпреки че съществува ръчно освобождаване, в съдебния иск се казва, че е било „твърде трудно за намиране“.
Tesla driver and two kids burned alive because rescuers can’t open electronic doors: reports https://t.co/14KJ1eDy4Q pic.twitter.com/Qytksfreva— New York Post (@nypost) September 19, 2025
Студентка загина в пламтящ Tesla Cybertruck, след като остана заклещена вътре, когато вратите не се отворили, се твърди в дело, заведено от родителите ѝ.
Криста Мишел Цукахара е една от тримата младежи, загинали, когато футуристичната кола се блъсна в дърво и експлодира в Пиемонт, Калифорния, миналия ноември.
Второкурсничка в Колежа по изкуства и дизайн в Савана, тя е била само на 19 години, когато трагично загива.
A lawsuit filed Thursday by parents of a college student killed in a Cybertruck crash in Piedmont last year says she was trapped inside as the car burned because of a design flaw that makes it difficult to open the doors in fires.— ABC7 News (@abc7newsbayarea) October 3, 2025
The suit filed by the parents of Krysta… pic.twitter.com/S9cjUnCh19
Родителите ѝ, Карл и Ноел Цукахара, оттогава са завели дело за неправомерна смърт във Висшия съд на окръг Аламеда.
Те твърдят, че Tesla - управлявана от милиардера Илон Мъск - е знаела от години, че вратите ѝ, захранвани с батерии, могат да се заклещят при катастрофа, но не е предприела действия.
Опечаленият баща на Криста каза пред KTVU Fox 2: „Криста беше умна, мила и успешна млада жена, която имаше целия си живот пред себе си.
Трябваше да изтърпим не само загубата на дъщеря ни, но и мълчанието около това как се е случило това и защо тя не е могла да се измъкне.“
Тази компания струва трилион долара, как можете да пуснете на пазара машина, която не е безопасна по никакъв начин?“
$TSLA tradition of burning its driver alive continues with the Cybertruck.— Stonk King ((((🌕)))) (@StonkKing4) August 5, 2024
Tesla Cybertruck crashed. Burned to the ground. Driver dead 💀 pic.twitter.com/PUTe07QP1Z
Карл преди това каза пред „Ню Йорк Таймс“, че ако не било толкова трудно да се измъкне от огнения капан, дъщеря му може би все още щеше да е жива.
В 36-страничния иск се твърди, че Криста, седяща на задната седалка, е оцеляла при първоначалния удар с висока скорост само с леки наранявания.
Но когато огромната батерия на Cybertruck се запалва, тя не успява да избяга от пламъците - превозното средство уж е загубило захранване, което е деактивирало електронните му врати.
Въпреки че съществува ръчно освобождаване, според исковете е било „твърде трудно да се намери“ в дима и хаоса.
$TSLA cybertruck Piedmont lawsuit in discovery phase likely to include Tesla (and Elon)— Stonk King ((((🌕)))) (@StonkKing4) April 24, 2025
💀 Coroner: impact did not cause death
💀 cybertruck trapped and burned occupants alive 🔥
All Teslas doors and windows stop working (trap occupants inside) when there is electrical failure https://t.co/AHfTPv8nup pic.twitter.com/aeCVtda0Nn
„Нямаше функциониращо, достъпно ръчно задействане или аварийно освобождаване, за да може тя да се измъкне. А смъртта ѝ беше предотвратима“, се казва още в иска.
Четвъртият пътник, Джордан Милър, оцеля само след като минувач счупи прозорец с клон на дърво и го издърпа.
Полицията съобщава, че Cybertruck-ът е бил управляван от 19-годишния Сорен Диксън - приятел на Криста и неин съученик от гимназия „Пиемонт“.
Според полицията, нивото на алкохол в кръвта му е било 0,195 промила, повече от два пъти над допустимата граница в Калифорния, и е имало кокаин в кръвта.
Диксън и друг пътник, 20-годишният Джак Нелсън, загинаха заедно с Криста.
College student burned alive after Tesla Cybertruck doors malfunctioned, trapped her inside following crash: suit https://t.co/43nNqIa0Pw pic.twitter.com/lM5ucibiIo— New York Post (@nypost) October 5, 2025
В предварителния доклад на Калифорнийския пътен патрул се посочва, че причината за катастрофата е „смъртоносна комбинация от алкохолно опиянение, употреба на наркотици и опасна скорост“.
Случаят допълва нарастващия интерес към футуристичните системи за врати на Tesla.
Фе
Parents sue Tesla after their 19-year-old daughter died in her Cybertruck, alleging faulty door design made it impossible to escape the burning car Krysta Tsukahara survived the initial crash, but power failure to the electronic doors prevented would-be r pic.twitter.com/f5spZjzx4A— Crystal Ball Markets (@crystalballmkt) October 4, 2025
дералните регулатори в Националната администрация за безопасност на движението по пътищата започнаха разследване миналия месец след множество оплаквания от шофьори, които твърдят, че не са могли да отворят задните врати, за да спасят деца, а понякога вместо това са чупели прозорци.
Критиците твърдят, че заключващите механизми на Tesla, зависими от мощността, са рискови при пожари и катастрофи, особено ако ръчното отключване не е ясно обозначено или интуитивно.
Тесла не е коментирала последното дело.