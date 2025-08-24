И тази неделя не мина без жертва по пътищата.

Жена загина при катастрофа на междуселски път в Монтанско, информира агенция BulNews.

Катастрофата е станала в неделя следобед, на прав участък между селата Георги Дамяново и Гаврил Геново.

По първоначални данни, 62-годишна шофьорка е изгубила контрол над автомобила си, който е излязъл от пътното платно и се е преобърнал. За съжаление, тя починала на място.

На местопроизшествието работят полицейски екипи, които извършват оглед и изясняват причините за трагичния инцидент.

Повече информация за катастрофата се очаква в утрешния бюлетин на МВР-Монтана.

