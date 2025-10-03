Б рутална катастрофа остави пак на пътя ламарини. Пернишки „Фолксваген Голф“ помля две скъпарски коли край Владая. Инцидентът е станал около 18 часа в петък, пише БЛИЦ, позовавайки се на свидетел.

По думите му, вторият автомобил, участвал в произшествието, е „Тесла“, а третият – „Нисан“.

„Най-вероятно шофьорът на голфа е карал с несъобразена скорост, на завоя е изтървал контрола над колата и е станала белята“, коментират читателите.

Все още не е ясно има ли пострадали при тежката катастрофа.

На мястото е пристигнал екип на полицията. Движението в района е затруднено.