П огребална агентка складира трупове на бебета в дома си.

Случаите, по-страшни и от сценарии от филми на ужасите, се разиграли в английския град Лийдс. 38-годишната Ами Ъптън, основателка на агенцията "Florrie's Army", бе разкрита след разследване на BBC.

Покрай зловещите случаи достъпът й до морги и родилни отделения на болничния тръст в Лийдс бе забранен. Въпреки това полицията не откри основания за повдигане на обвинения.

Mum's anger after funeral director keeps baby's body at home https://t.co/xLynW6xM7s — BBC Yorkshire (@BBCLookNorth) August 27, 2025

Зоуи Уорд, чийто син Блу умира през 2021 г., разказва, че е била потресена, когато посетила дома на Ъптън, където заварила тялото на бебето си, настанено в люлеещо се столче пред телевизора, по който вървяло анимационно филмче. В хола имало и друго мъртво бебе. Уптън ѝ обяснила, че гледат популярен детски сериал.

Друго семейство пък твърди, че са били подведени, че тялото на мъртвородената им дъщеря се съхранява в погребален дом, но по-късно разбрали, че трупът й е държан в частния дом на Ъптън. Без тяхно знание или съгласие.

Подобен е използвала и погребалната агентка.

Според BBC, някои тела не са били съхранявани при нужната температура. Това повдигна въпроси за липсата на регулация в британската погребална индустрия. В момента не се изискват специални лицензи или обучение, за да се практикува тази професия.

Ъптън отхвърля обвиненията и заявява, че е използвала бебешко столче само временно, докато сменя леглата. Тя твърди, че помага на опечалени семейства от лична болка, тъй като през 2017 г. като губи собственото си дете.

Болничният тръст в Лийдс подчерта, че "Florrie’s Army" не е официално одобрена от тях. Те са въвели допълнителни мерки за сигурност, а от 2024 г. Ъптън няма право да посещава родилни отделения и морги.

Въпреки няколко оплаквания, "Florrie’s Army" остава популярна в социалните мрежи, където десетки родители й благодарят за безплатната помощ, включваща снимки, отпечатъци, дрешки и организация на погребения.