Ж есток бой за парче земя над Симитли спретнаха бивш полицай и негов бизнеспартньор.

Точно като в разказа на "Елин Пелин" "Земя", двамата са претрепали 68-годишен мъж, като са го оставили със супени ребра, счупен нос и избити зъби. Пострадалият Ангел Д.е настанен в МБАЛ Благоевград, а побойниците са задържани, пише Struma.com.

Инцидентът станал във вторник преди обяд в местността " Над водохващане" в квартал Горно Ораново на Симитли.

Тримата мъже се скарали заради парче земя, спорът прераснал в ръкопашен бой и бившият полицай Калин С., и съучастникът му Иван П. пребили жестоко опонента си.

След мелето в лозята на Ораново, екип на спешен център транспортирал пострадалия в болницата в Благоевград, където е настанен в хирургично отделение, а двамата побойници, добре познати на хората в Симитли, са арестувани.

Калин С. с прякор Магарето е собственик на автосервиз на Е 79, а заедно с Иван П. отглеждат лозя край Горно Ораново, разказаха запознати пред Struma.com .