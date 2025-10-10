Н ай-малко 19 души са в неизвестност, а за някои се предполага, че са загинали след голяма експлозия в компания за взривни вещества в Тенеси, САЩ.

Експлозията е станала в петък сутринта, като вторичните взривове са принудили спасителите да стоят на разстояние от горящото поле с отломки.

Експлозията, за която хората съобщават, че е чута и усетена на километри разстояние, е станала в Accurate Energetic Systems в селските райони на Тенеси. На уебсайта на компанията се казва, че тя произвежда и тества взривни вещества в съоръжение от осем сгради, което се простира сред залесени хълмове близо до Бъкснорт, град на около 60 мили югозападно от Нашвил.

Продукцията на завода включва мини за американската армия и заряди за разрушаване за американските военновъздушни сили.

Сред клиентите му са Министерството на отбраната, Министерството на вътрешната сигурност, Министерството на правосъдието и НАСА.

„В момента имаме няколко души, които са в неизвестност. Опитваме се да се грижим за семействата и за ситуацията“, каза шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис на пресконференция. „Имаме и някои, които са починали.“

Причината за експлозията, която Дейвис нарече „опустошителна“, не беше веднага известна и разследването може да отнеме дни, каза шерифът.

След инцидента в петък сутринта, аварийните служби са на място в компанията.

*Източник: Mirror

взрив1 военен завод Тенеси изчезнали мъртви отломки местните власти