Н ай-малко 19 души са в неизвестност, а за някои се предполага, че са загинали след голяма експлозия в компания за взривни вещества в Тенеси, САЩ.

Експлозията е станала в петък сутринта, като вторичните взривове са принудили спасителите да стоят на разстояние от горящото поле с отломки.

Експлозията, за която хората съобщават, че е чута и усетена на километри разстояние, е станала в Accurate Energetic Systems в селските райони на Тенеси. На уебсайта на компанията се казва, че тя произвежда и тества взривни вещества в съоръжение от осем сгради, което се простира сред залесени хълмове близо до Бъкснорт, град на около 60 мили югозападно от Нашвил.

Mass casualty incident after a massive explosion at Accurate Energetic Systems explosives manufacturing plant in Bucksnort, Tennessee massive emergency response at least 19 people are unaccounted for at this time.



Продукцията на завода включва мини за американската армия и заряди за разрушаване за американските военновъздушни сили.

Сред клиентите му са Министерството на отбраната, Министерството на вътрешната сигурност, Министерството на правосъдието и НАСА.

19 People are Missing,

A massive explosion rocked the Accurate Energetic Systems (AES) facility, a military explosives Factory, in the Bucksnort area of Tennessee, America.



„В момента имаме няколко души, които са в неизвестност. Опитваме се да се грижим за семействата и за ситуацията“, каза шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис на пресконференция. „Имаме и някои, които са починали.“

Причината за експлозията, която Дейвис нарече „опустошителна“, не беше веднага известна и разследването може да отнеме дни, каза шерифът.

След инцидента в петък сутринта, аварийните служби са на място в компанията.

*Източник: Mirror