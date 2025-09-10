А сеновград беше разтърсен от два сериозни междусъседски скандала, завършили с арести и започнати разследвания.

В първия случай полицията задържа три жени – на 43, 22 години и 17-годишно момиче – след като нахлули в конфликт с позната и се стигнало до физическа саморазправа.

Срещу тях е образувано бързо производство за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди.

Вторият инцидент се разигра сутринта вчера, когато трима мъже на 38, 41 и 45 години нападнали свои съседи – мъж и две жени – нанасяйки удари.

Тримата са отведени в районното управление, а прокуратурата е започнала досъдебно производство.