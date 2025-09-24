П оредно скандално дело за извращения във Врачанския затвор.

Рецидивист се изправи пред съда като участник в серия от масови изнасилвания над съкилийници, информира BulNews.

Случаите са от края на 2024 година и началото на 2025.

Участник във всички тях е затворник с инициали С.Д., който е осъждан многократно за разнородни престъпления.

Докато излежавал поредната си присъда в зандана във Враца, той, заедно с други пандизчии, е обвинен в няколко зверства зад дебелите стени.

Известно е за поне три изнасилвания, в които е участвал С.Д. Първото, извършено на неустановена дата през декември 2024 г., е било в съучастие с друг затворник С.К. Двамата приклещили лишения от свобода М.С. и със сила и заплахи го заставили да „извърши действия на полово удовлетворение с лице от същия пол“.

В същия период и със същия съучастник бил нападнат и друг затворник Н.М. Случаят е идентичен, но той бил изнасилен цели три пъти от безпощадното дуо.

През януари тази година извращенията продължили, но в тях се включил и трети насилник – М.Х. С негова помощ Н.М. бил изнасилен отново от С.Д.

След като зверствата лъснали, Районният съд във Враца постановил извършителят да остане зад решетките. Наглият рецидивист обжалвал на по-горна инстанция, но днес троен състав на Окръжния съд потвърдил определението.

За престъплението, в което е обвинен С. Д., законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от две до осем години, т.е. става дума за тежко умишлено престъпление. Въззивният съд прие, че всички събрани до момента доказателства обосновават в достатъчна степен подозрението, че С. Д. е съпричастен към деянието, в което е обвинен.

Според магистратите не съществува опасност обвиняемият да се укрие, но е налице другата алтернативна опасност, предвидена в закона при вземането на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“, а именно С. Д. да извърши престъпление.

Изглежда в килиите на врачанския затвор подобни зверства не са изолирани. Преди време подобно скандално дело отново бе гледано от магистратите, като случаят бе идентичен.