Н а вниманието на КАТ и ДАИ! Видео, споделено в социалните мрежи, перфектно показва смисъла за някои забрани по пътищата на страната ни. В случая, турски тежкотоварен камион е изловен от видеорегистратор на автомобил да кара в лявата лента на АМ "Тракия" в участък в ремонт, създавайки риск за шофьорите в насрещното движение, спрямо което няма разделителна мантинела.

Заради ремонтните дейности по аутобана в някои участъци движението се осъществява само в едното платно - като за целта са поставени заграждения, които да отделят пътуващите в двете посоки.

Когато движението в едната посока се осъществява в осигурени за това ленти, има забрана за движение в лявата лента, която в случая е буферна за двете посоки на движение.

Забраната обаче е погазена демонстративно от турския шофьор, пише "GlasNews". И именно вследствие на това, шофьорът събаря загражденията между двете посоки на движение, създавайки предпоставка за ПТП.

Клипът е заснет на 11 октомври в 09:00 часа. Участъкът е между Пловдив и Пазарджик.

Докато изпреварва, тирът подминава и именно един от ограничителните знаци.

Видеото бе споделено от Facebook страницата "Лудостта по пътищата на България. Нека я спрем заедно".

"Тези трябва яко глоби да им налагат, карат както си искат, дават рушвет и правят каквото си искат!", коментира мъж под публикацията.

"Той и неговите сънародници си знаят че са недосегаеми за нашите закони (правила) и затова дори не си правят труда да ги спазват. Може би дори и да се запознаят с тях", смята жена.

"Най-безобразното е, че няма никаква колегиалност, дори между професионалните шофьори. Стават все по-опасни, нещо, което никога не съм смятала, че би било възможно, все пак са професионалисти! Фирмите не трябва да взимат такива шофьори на работа!!", пишат още възмутени от изцепката хора.

