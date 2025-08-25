В ойната по пътищата продължава с пълна сили и не спираме да се избиваме.

Тежка катастрофа с три коли на пътя Севлиево-Габрово остави поредната жертва, а единият шофьор се оказва с 2,24 промила алкохол в кръвта.

Инцидентът станал в неделя вечерта около 22:45 ч.

По неясни причини лек автомобил, управляван от 26-годишен мъж, е ударил пътнически бус, пълен с хора, и още една кола. Ранени са петима души, а една жена загива.

Алкохолна та проба на водача, причинил катастрофата, е отчела 2,24 промила. Според прокуратурата той не е представил свидетелство за управление на МПС.

Пияният водач първоначално е задържан за срок до 72 часа и е привлечен като обвиняем за престъпление, извършено при евентуален умисъл и в нетрезво състояние.

По случая е образувано досъдебно производство.

Ще бъде поискано вземане на най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

Мястото на катастрофата

*Източник: NOVA