Н еуспешни онлайн поръчки за пица, абонаменти за музикални услуги и опити за хотелски резервации – това се оказаха основните „следи“ в дело, разгледано шест години след предполагаемите събития. В центъра на казуса били трима мъже от Пловдив, които според прокуратурата през октомври 2019 г. са използвали чужди банкови карти без знанието и съгласието на титулярите.

Според държавното обвинение подсъдимите, в съучастие, са правили серия от опити за плащания към онлайн платформи – от дребни суми под 3 лева, до трансакции за близо 300 лева. Само една от трансакциите обаче била отчетена като успешна – за 1,93 лева.

Разследването се влачи години, а обвинителният акт стигна до съда с очаквания, че тримата ще получат присъди за престъпление по чл. 249 от Наказателния кодекс – неправомерно използване на платежни инструменти. В съдебната зала обаче картината се оказала различна.

Преди дни, съдиите от Окръжния съд в Пловдив преценили, че наличните доказателства не са достатъчни, за да свържат по несъмнен начин подсъдимите с опитите за разплащане. Липсвали ясни данни кой е стоял зад компютъра или устройството, от което са направени трансакциите. В крайна сметка съдът постановил, че обвинението не е доказано по безспорен начин.

Така, въпреки че двама от подсъдимите имали криминално минало, а третият досега е бил с чисто съдебно досие, и тримата чули думите „невинен” и получили оправдателни присъди по повдигнатите обвинения.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Апелативния съд в Пловдив, писа trafficnews.bg.