Ш окиращ инцидент в „Студентски град“! 38-годишен мъж влетял в магазин малко след пет сутринта и заплашил продавачка с нож, за да вземе парите от касата!

Според данни на Софийската районна прокуратура, обирът е станал на 13 октомври 2025 г. около 05:10 ч. Въоръженият нападател – Б.П., поискал от жената зад щанда всички пари, като размахвал нож и викал:

„Дай ми парите от касата! Събери всичко и ми дай общите пари от кутията!“

Уплашената продавачка предала сумата — 841 лева, а мъжът избягал, но бил заловен скоро след това.

По случая е образувано досъдебно производство за изнудване с цел имотна облага (чл. 214, ал. 1 от НК) — престъпление, което може да му донесе от 3 до 10 години затвор.

Прокуратурата вече е задържала нападателя за 72 часа, а предстои съдът да реши дали да му наложи постоянен арест.