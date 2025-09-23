Г оляма катастрофа затруднява движението по автомагистрала „Хемус“, научи агенция , информира Bulnews.

Пътният инцидент е станал около 9 часа днес, на разклона за Елешница, в посока София.

Ударили са се ТИР и два леки автомобила.

Към този момент няма информация за пострадали при произшествието, както и какви са причините, довели до него.

Пътуващи в района обаче съобщават за голямо задръстване, което се е образувало заради катастрофата.

Необходимо е да се избират обходни маршрути или водачите просто да се въоръжат с търпение, докато магистралата бъде освободена и почистена от катастрофирали возила и разпилените от тях части.

Това е първият работен ден от редицата почивни и се очаква през целия ден трафикът да бъде натоварен. Пътувайте внимателно и спазвайте ограниченията по пътищата!, припомня медията.