Организирана престъпна група за измами с продажби на леки автомобили и джипове е разбита при акция на полицията в София. Мошениците са успели да завлекат десетки граждани със стотици хиляди левове, които са получавали като предплащане.

Бандата пускала обяви в популярните сайтове за продажба на автомобили, потвърдиха за „Телеграф“ от прокуратурата.

Шарани

Привличали шарани с примамливи оферти на много по-ниски цени от пазарните. За по-голяма достоверност наемали и луксозни помещения, офиси в столицата, където канели потенциалите купувачи. Там им показвали колите на картинка и обещавали, че ще им ги докарат от САЩ и Канада.

Заради изгодната цена обаче задължително се изисквало капаро, често между 30 и 50% от обявената продажна стойност на колата.

Подмамените наивници бързали да предплатят, за да си запазят автомобила, тъй като мошениците ги убеждавали, че има много желаещи и ако не оставят капаро, рискуват друг да ги изпревари.

Награда

Когато се стигало до време да се плати цялата сума обаче, така и не пристигал желаният от тях автомобил, а измамниците вече били сменили адреса на офиса, както и телефоните за контакт с тях. Един от арестуваните е Милен Каменов, за когото се знае, че продава коли и има заложни къщи.

Той е качил видео в профила си в Инстаграм, където обявява 10 000 лева награда за всеки, който набие полицай. Видеото вече е изтрито, както и всички профили на Каменов, установи нашата проверка.

Захари Белчев