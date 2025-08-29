С имитли е в траур. Млад мъж от южния ни град е открит мъртъв в квартирата си в София.
30-годишният Христо се готвел за участие в "Игри на волята", работил е като готвач в ресторант в столицата, пише Struma.com.
Младият мъж е намерен мъртъв на дивана в квартирата си в София, това коментират симитличани за внезапната смърт на Христо К.
Коментарите в града са разнопосочни, около това как точно е починал Христо.
Всички го познават като изключително добро и възпитано момче, красавец, спортист и планинар.
Работейки в ресторант в София като готвач, той е събирал пари да отвори собствена пекарна.
Какво точно се е случило, за да се стигне до фаталния край, все още не е известно. Няма и детайли около гибелта му, което е предпоставка за ширещите се спекулации в Симитли около кончината на Христо.