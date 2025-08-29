С имитли е в траур. Млад мъж от южния ни град е открит мъртъв в квартирата си в София.

30-годишният Христо се готвел за участие в "Игри на волята", работил е като готвач в ресторант в столицата, пише Struma.com.

Младият мъж е намерен мъртъв на дивана в квартирата си в София, това коментират симитличани за внезапната смърт на Христо К.

Коментарите в града са разнопосочни, около това как точно е починал Христо.

Всички го познават като изключително добро и възпитано момче, красавец, спортист и планинар.

Работейки в ресторант в София като готвач, той е събирал пари да отвори собствена пекарна.

Какво точно се е случило, за да се стигне до фаталния край, все още не е известно. Няма и детайли около гибелта му, което е предпоставка за ширещите се спекулации в Симитли около кончината на Христо.