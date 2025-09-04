А втомобил се вряза в група деца в северната част Берлин около 13:10 часа местно време. Според германските медии тежко пострадала е възпитателката им, а няколко малчугана са получили леки наранявания.

Берлинската противопожарна служба потвърждава, че става дума за инцидент, а не за умишлено нападение

Броят на пострадалите все още е неизвестен, като шофьорът, предизвикал катастрофата се разпитва от полицията.

Германия Берлин кола вряза тълпа деца полиция инцидент