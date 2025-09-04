А втомобил се вряза в група деца в северната част Берлин около 13:10 часа местно време. Според германските медии тежко пострадала е възпитателката им, а няколко малчугана са получили леки наранявания.
CAR PLOWS INTO CROWD IN BERLIN - SEVERAL INJURED

A car drove into people in Berlin, injuring multiple, including children.
A car drove into people in Berlin, injuring multiple, including children.
Details remain scarce - early reports say the kids’ injuries are “light.”
Police haven’t released a motive or official numbers yet. Whether this was… pic.twitter.com/6kh9jljrfk
Берлинската противопожарна служба потвърждава, че става дума за инцидент, а не за умишлено нападение
Emergency services are responding to the incident.
Броят на пострадалите все още е неизвестен, като шофьорът, предизвикал катастрофата се разпитва от полицията.
In Berlin, an unknown person rammed a group of children with a car — three were injured— NEXTA (@nexta_tv) September 4, 2025
The driver was detained. The teacher who was accompanying the children was hospitalized with serious injuries.
It is not yet known whether this was a deliberate ramming (a terrorist attack)… pic.twitter.com/wnv5lP8o4H