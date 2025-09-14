О бвиняемият в хулиганство по делото за побоя срещу старши комисар Николай Кожухаров – шеф на русенската полиция – Кирил Гочев, е бил уволнен от ресторанта, в който е работел като сервитьор.

Кирил Гочев

Това стана ясно в петък по време на съдебното заседание в Апелативния съд във Велико Търново, информира АНОНС.

Защитата на Гочев представи нови документи, сред които медицинско свидетелство, удостоверяващо, че след инцидента той е получил силен удар в главата, след като е бил блъснат и се е ударил в автомобил.

Заради болките е потърсил медицинска помощ в болница.

Адвокатът му Георги Георгиев внесе в съда и заповед за уволнение, издадена часове след публичното огласяване на случая.

Апелативният съд промени мярката за неотклонение и постанови домашен арест вместо задържане под стража.

След уволнението си Гочев остава без никакви доходи.

АНОНС уточнява, той е кръгъл сирак, което допълнително утежнява положението му.

Междувременно в социалните мрежи се появиха публикации на русенци, които заявяват готовност да му окажат финансова подкрепа.