Исторически въжен лифт се срина. Дерайлира линията Gloria ,като остави 15 загинали и над 20 ранени.
Емблематичната кабинкова линия в Лисабон, Португалия, която е много популярна сред туристите, се разби.
„Глория“ – една от най-емблематичните атракции на португалската столица – излезе от релсите си в 18:05 ч. местно време, след като се съобщава, че се е разхлабил кабел, уточнява The Sun.
⚡️🇵🇹FLASH - Le célèbre funiculaire portugais « Gloria » a déraillé à #Lisbonne. Une vingtaine de victimes, dont 3 morts, sont à dénombrer pour l’heure. (secours) pic.twitter.com/mYqlCSb6eH— Brèves de presse (@Brevesdepresse) September 3, 2025
Полицията потвърди инцидента, но не предостави повече подробности.
Местните медии съобщиха, че едната от двете коли е „паднала от голяма височина“.
Властите все още не са потвърдили причината, но първоначалните доклади на Publico предполагат, че скъсан кабел е предизвикал смъртоносното спускане.
Спешни служби се втурнаха на мястото на инцидента, като полиция, пожарникари и парамедици се бореха да освободят пострадалите сред изкривени метални и димящи останки.
Служители на Гражданска защита съобщиха, че на мястото са разположени 62 спасители и 22 превозни средства.
Според местния вестник „Обсервадор“ има общо 18 ранени, включително дете, като петима от тях са в тежко състояние.
Спешните служби съобщиха на CNN Portugal, че девет от ранените са в тежко състояние.
Националността на жертвите все още не е разкрита.
Хаотични кадри показват как жълтата кола се е обърнала настрани и е превърната в развалини, а димът се е издигал, докато хората са бягали от мястото на инцидента пеша.
#JUSTIN : At least three people have been killed after Lisbon’s iconic Glória Funicular, also known as the Elevador da Glória, derailed in the city center. Emergency services are on site, and several others are reported injured.#ElevadordaGlóriafunicular #LisbonGlória #Derails… pic.twitter.com/XZv4JZhFWR— upuknews (@upuknews1) September 3, 2025