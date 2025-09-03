 Исторически въжен лифт се срина. Дерайлира линията Gloria ,като остави 15 загинали и над 20 ранени.

Емблематичната кабинкова линия в Лисабон, Португалия, която е много популярна сред туристите, се разби.

„Глория“ – една от най-емблематичните атракции на португалската столица – излезе от релсите си в 18:05 ч. местно време, след като се съобщава, че се е разхлабил кабел, уточнява The Sun.

Полицията потвърди инцидента, но не предостави повече подробности.

Местните медии съобщиха, че едната от двете коли е „паднала от голяма височина“.

Властите все още не са потвърдили причината, но първоначалните доклади на Publico предполагат, че скъсан кабел е предизвикал смъртоносното спускане.

Спешни служби се втурнаха на мястото на инцидента, като полиция, пожарникари и парамедици се бореха да освободят пострадалите сред изкривени метални и димящи останки.

Служители на Гражданска защита съобщиха, че на мястото са разположени 62 спасители и 22 превозни средства.

Според местния вестник „Обсервадор“ има общо 18 ранени, включително дете, като петима от тях са в тежко състояние.

Спешните служби съобщиха на CNN Portugal, че девет от ранените са в тежко състояние.

Националността на жертвите все още не е разкрита.

Хаотични кадри показват как жълтата кола се е обърнала настрани и е превърната в развалини, а димът се е издигал, докато хората са бягали от мястото на инцидента пеша.

разби се култов лифт загинали ранени полицията подробности