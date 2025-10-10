Р умънската полиция и Румънската данъчна служба откриха днес в черноморското пристанище Констанца-Юг 160 колета с фалшиви банкноти, съдържащи общо 4,8 милиона банкноти, чиято стойност превишава 960 милиона евро, предаде БТА.

В съобщение на Румънската митническа служба се отбелязва, че става въпрос за категорията фалшификация, определена на европейско ниво като "променен дизайн" ("altered design").

Според цитирания източник са открити 40 кутии, съдържащи 1,2 милиона банкноти с номинал 500 евро (общо 600 милиона евро) без серия, и 20 кутии, съдържащи 600 000 банкноти с номинал 200 евро (общо 120 милиона евро) без серия.

Други 60 кутии съдържали 1,8 милиона банкноти с номинал 100 евро (180 милиона евро) със серия, а в 40 кутии са открити 1,2 милиона банкноти с номинал 50 евро (60 милиона евро) със серия.

Откритите общо 4,8 милиона банкноти на стойност 960 милиона евро са били иззети с цел продължаване на разследването.

Дейностите са били извършени от комплексен екип, включващ служители от Националната централна служба за борба с фалшифицирането на пари, Службата за борба с организираната престъпност в окръг Илфов и Службата за борба с организираната престъпност на морските пристанища заедно с митнически инспектори, се посочва в съобщението.

Дирекцията за борба с организираната престъпност чрез Националната централна служба за борба с фалшифицирането на пари е партньор на Румънската митническа служба в рамките на международната операция DECOY III по егидата на EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats), координирана на европейско ниво от ЕВРОПОЛ.

Операцията се отнася до откриване на подозрителни колети, съдържащи фалшиви банкноти, които проникват на територията на Европейския съюз през страни като Китай, Турция и други, отбелязва медията.