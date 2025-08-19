Г лавен готвач на кръчма, обсебен от серийни убийци канибали, е обвинен в планиране на клане в центъра на град Рединг. Съдът чу, че мъжът обвинява за болните си фантазии употребата на канабис, пише Daily Star.

Твърди се, че при обиск в дома на 22-годишния Джейкъб Пауър полицията е открила „списък с предмети за убийство“, в който са описани стряскащи планове за залавяне, упояване, измъчване и след това консумиране на жертви, в стила на Ханибал Лектър. По време на обиска полицията е открила очила за нощно виждане, оборудване за окачване на жертвите на куки, спринцовки, химикали за приготвяне на хлороформ, въжета, вериги, ножове, кабелни връзки, белезници, тиксо, белина, лопата и самобръсначка.

Според съобщенията, в Хамстед Маршал последователят на Ханибал е нахлул в бивша кръчма, в която е живяло семейство, мосейки със себе си баклава и раница, за която прокуратурата твърди, че съдържа „комплект за убийство“.

На подсъдимата скамейка в Кралския съд в Рединг, защитата на Джейкъб Пауър заяви, че преди това е потърсил помощ от специалисти по психично здраве след пристъп на самонараняване и суицидни мисли, предизвикани от канабис. По време на лечението си той споделил обезпокоителна информация и експертите се почувствали задължени да предупредят властите за потенциална обществена заплаха, което довело до ареста на г-н Пауър.

В дома му детективите открили и „списък с лица за убийство“, планове за клане в центъра на Нюбъри и тефтер с надпис „Белият елен“ – името на старата кръчма в Хамстед Маршал.

Той бил задраскал думата „бяло“ и я заменил с „червено“, като добавил: „Кървава баня... изкъпете се в кръвта им, разпределете частите им, може би си направете малко пържено. Боядисайте стените с кръв“.