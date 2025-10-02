Л ошото време и опасната пътна обстановка взеха първата си жертва. Заради аквапланинг на магистрала „Хемус“ автомобил губи сцепление с пътната настилка и се забива в предпазната мантинела. Шофьорът е загинал на място.

Тежката катастрофа е станала в района на село Джурово, посока Варна.

По първоначална информация мантинелата е влязла в колата през шофьорската врата.

От Европейския център за транспортни политики междувременно призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание по АМ "Хемус", именно заради съществувата опасност от аквапланинг.

Във фейсбук страницата си от организацията разпространиха и кадри, на които ясно личи, че пътната настилка е мокра заради валежите и на места се е събрала и вода.

При сравнително висока скорост при аквапланинга гумите на колата губят контакт с пътната настилка. Причината е наличието на воден слой върху пътя и че гумите не могат да изтласкат натрупалата се вода достатъчно бързо.

Гумите с добре запазен протектор и дълбоки канали намаляват чувствително риска от аквапланинг. Но дори и те не са стопроцентова застраховка.

Затова, намалете, съветват експертите! Разликата между 85 и 100 км/ч увеличава риска от аквапланинг с близо 40%. Разумно е да се поддържат под 90 км/ч.

Следете внимателно пътя, не се разсейвайте и бъдете подготвени, за да сте подготвени.

Ако все пак колата поднесе, запазете хладнокръвие! Паническите и прибързани действия са опасни...

Ради Ангелов