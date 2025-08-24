П аника в Москва. Взрив в детски магазин в руската столица.

Най-малко един човек е загинал в неделя, след като газова бутилка се взриви в емблематичен магазин за играчки в Москва, съобщиха държавните информационни агенции.

Експлозията е станала в Централния детски магазин, известен на повечето руснаци като магазина за играчки „Детски мир“.

Той се намира на площад Лубянка, близо до централата на Федералната служба за сигурност (ФСБ), основният наследник на КГБ от съветската епоха.

„За съжаление, според предварителна информация, в резултат на инцидента има един загинал и няколко души са ранени“, заяви кметът на Москва Сергей Собянин.

Сградата на магазина за играчки, в която се помещават и редица ресторанти, магазини и кино, е евакуирана, съобщиха руски информационни агенции.

Телеграм каналът Mash съобщи, че е експлодирал контейнер с хелий.

*Източник: CNN 

