П аника в Москва. Взрив в детски магазин в руската столица.
Най-малко един човек е загинал в неделя, след като газова бутилка се взриви в емблематичен магазин за играчки в Москва, съобщиха държавните информационни агенции.
Експлозията е станала в Централния детски магазин, известен на повечето руснаци като магазина за играчки „Детски мир“.
Той се намира на площад Лубянка, близо до централата на Федералната служба за сигурност (ФСБ), основният наследник на КГБ от съветската епоха.
„За съжаление, според предварителна информация, в резултат на инцидента има един загинал и няколко души са ранени“, заяви кметът на Москва Сергей Собянин.
‼️🇷🇺💥Explosion in the Central Children's Store in Moscow: a gas cylinder depressurized— Bernadette 🏴🇮🇪🇷🇺🇵🇸 (@BDooher) August 24, 2025
▪️ According to preliminary data, one person died, three were injured. Two of them were hospitalized.
▪️ The Central Children's Store building was completely cordoned off, people were… pic.twitter.com/hCnxPyPR2n
Сградата на магазина за играчки, в която се помещават и редица ресторанти, магазини и кино, е евакуирана, съобщиха руски информационни агенции.
Телеграм каналът Mash съобщи, че е експлодирал контейнер с хелий.
🔵L'esplosione nel centro commerciale di #Mosca #CentralChildrensStore. L'agenzia Ria Novosti indica 1 vittima e 3 feriti per lo scoppio di una bombola di elio per gonfiare i pallocini. Il centro si trova vicino alla sede centrale dell'FSB.pic.twitter.com/ZMG1E6KZY6— Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 24, 2025
