„КРАДЕЦ!!! Обикаля квартала и влиза в къщите и колите.“ С тези думи жителка на столичния квартал „Сухата река“ алармира във Facebook как за броени минути е останала без голяма сума пари, оставена в автомобила ѝ. Влязла вкъщи само да вземе телефона си – колата отключена, колата празна. И всичко това – заснето на видео.

Историята е тъжно позната – бързи ръце, нагли обноски и бягство с „плячката“. И коментарите не закъсняха:

„Аз дори на бензиностанция заключвам колата за 30 секунди – никога не оставяйте отключени.“

„Жените не знаете ли, че има едно копче, което заключва колата? Вие сте си виновна сама!“

Ето тук идва истинският проблем: вместо да сочим с пръст крадците, ние пак се оказахме майстори на обвиненията към жертвата. Защо ли? Защото е по-лесно да кажеш „сама си виновна“, отколкото да се ядосаш, че кварталът ти е станал територия на джебчии и апаши, които се чувстват безнаказани.

Не, не е „сама виновна“. Виновен е този, който пребърква кола, която не му принадлежи. Виновен е този, който без свян отнема чужд труд и спестявания. А виновни сме и всички ние, ако си затваряме очите и продължаваме да повтаряме „ами така е, какво да се прави“.

Да, ясно е – не оставяйте пари и ценности в колата, дори и за минута. Но още по-ясно е друго: ако не настояваме за повече контрол, за камери, за бързи реакции на полицията, ако не споделяме сигналите си, крадците ще продължат да действат необезпокоявани.

И докато спорим дали „жените знаят копчето за заключване“, някой друг ще си тръгне с вашите пари, вашите документи или вашата кола.

*Източник: GlasNews