П етчленен състав на Окръжен съд - Благоевград осъди 39-годишния Николай Станев на 20 години затвор, които ще излежи при първоначален строг режим.

Със същата присъда е осъдена 23-годишната Виктория Аратинова на 6 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието.

Съдът призна за виновен Станев, че като извършител и в съучастие с Аратинова, която му била помагач, умишлено е умъртвил Васил Василев, на 41 години от град Гоце Делчев. Това е станало с нанасяне с нож на прободно-порезно нараняване, като престъплението е извършено при условията на опасен рецидив. Станев е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода и след като е имал повече от две предишни осъждания за извършени умишлени престъпления от общ характер.

С присъдата подсъдимата жена е призната за виновна за това, че на 2 август 2023 г. около 01:47 часа в град Гоце Делчев, като помагач, умишлено е улеснила Станев да умъртви Василев. Тя му давала съвети и разяснения, уговорила е по телефона среща с жертвата, а после отвела убиеца до мястото на срещата в Гоце Делчев.

С присъдата подсъдимата е оправдана по повдигнатото й обвинение - да е поела обещание спрямо другия подсъдим да даде помощ след деянието, изразяваща се в измиване на оръжието, с което е извършено престъплението и укриването му.

Аратинова и Станев съжителствали заедно в София, но се скарали и тя си прибрала в Гоце Делчев. Мъжът обаче дошъл да си оправят отношенията, а тя му се оплакала от бившия си приятел, че я притеснява и й досажда със съобщения в социалните мрежи. Така била уговорена срещата, при която Станев нанесъл удар с нож в шията на Василев и го умъртвил.

Владимир Симеонов