М ъж на 39 години е задържан в село Тамарино (област Ямбол) за отглеждане на растения от рода на конопа, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Органите на реда са установили 19 растения с височина 140 сантиметра в частен имот, за които той е полагал грижи в момента на проверката.

Последвали са и процесуално-следствени действия в жилищен имот, обитаван от същия човек. На място са открити и иззети буркан със стрита листна маса, друг – с изсушени глави марихуана и трети, съдържащ семена на растения от рода на конопа.

По случая е образуваното досъдебно производство, допълват от полицията в Ямбол.

