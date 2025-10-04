Х ванаха кримигероя Тото с над кило фентанил за над 40 000 лева на задната седалка на автомобил. 47-годишният Тото, който всъщност по паспорт е Стойо, бил сгащен от столични полицаи от 6-о РУ в квартал „Бояна“ на 29 септември.

Колата на Тото била спряна и проверена.

ДАЖЕ НЕ СЕ И КРИЕ: Спипаха мъж с над килограм фентанил в София!

Двата пакета фентанил, открити в колата на Тото.

Багаж

На задната седалка на возилото се мъдрели два пакета, които впоследствие се установило, че съдържат фентанил. Белезниците веднага щракнали на ръцете на Тото. Първоначално той бил задържан за 24 часа. Образувано е досъдебно производство за държане и разпространение на високорисковата дрога. Материалите са докладвани на Софийската градска прокуратура. Задържането на Тото било удължено на 72 часа.

Хапчетата били натъпкани в пет чанти.

Мъжът е стар познайник на полицията. В миналото е бил разследван за отвличане в друг град, но сред униформените е известен главно с разпространението на дрога. Фентанилът е изключително мощен опиат, който е 100 пъти по- мощен от морфина и е под строг контрол. От 1 кг стават 15 000 дози. Един грам е между 100 и 110 лв., но той се разпределя на няколко дози.

Пратка

Междувременно митничари предотвратиха контрабандата на рискови наркотични вещества под формата на таблетки през Калотина. На 1 октомври на митническия пункт от Сърбия пристигнало превозно средство с натоварен на платформа лек автомобил. При извършена проверка в багажника и купето на автомобила били открити пет чанти с блистери от два вида медикаменти - Belbien и Ksalol. Общото количество на таблетките е 247 400 броя. Установено е, че иззетите медикаменти са рискови наркотични вещества. В качеството на обвиняем по образуваното досъдебно производство за контрабанда на наркотици е привлечен 46-годишен мъж.

Екип на Телеграф