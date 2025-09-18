148 092 осигурени лица са се отказали от втора пенсия и са прехвърлили парите си от универсален пенсионен фонд в НОИ. Така те ще разчитат само на пенсия от Държавното обществено осигуряване.

Това сочат данните на Комисията за финансов надзор, предоставени на „Телеграф“. Те обхващат периода от 2015 г., когато за първи път бе дадена възможност хората да се отказват от втора пенсия от частен фонд, до месец юни тази година. Хората, отказали се от универсален фонд, са пресметнали, че ще получават по-малко пари под формата на две пенсии, отколкото ако разчитат само на държавната. Това обаче не е универсално правило и всеки случай трябва да се преценява отделно.

