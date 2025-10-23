- Доцент Стефанов, вие сте и член на Експертната комисия по наводненията към МВР. След безводието ни изненадаха наводнения... Да очакваме ли вече и земетресение?

- За наводненията, мисля, че обикновените хора са наясно, че причина са непочистените корита на реките. Където и да отидете из страната, веднага ви се набиват на очи непочистените корита на реките. Хората се оправдават, че няма пари. Вероятно е така. Но когато стане наводнението, загубите за населението са с много по-голям мащаб. Това са неща, които зависят от местната власт да си ги организира. Вероятно държавата може да се намеси по-сериозно с финансиране – да се търсят някакви фондове и т.н. Но едва ли проблемът може да се реши бързо. Защото безводието, което сега тормози огромна част от населението в Северна България, преди всичко се дължи пък на загубите във ВиК мрежата. Защо тази ВиК мрежа не се поддържа?

- А тези течове няма ли да създадат опасност за сградите при земетресение?

- Наскоро имаше репортаж за едно село, където къщите на хората са напукани, защото всичко е подгизнало във вода от водопровода. Понеже той има много течове, водата от тях навлиза в имотите на хората и евентуално в сградите.

- В жк „Дружба 2“ има подобен случай. В жилищна сграда от август има теч от вертикалните тръби с топлоносител на парното. Мазетата на хората са наводнени. Те извикали топлофикация, оттам казали, че проблемът е техен, но ще го оправят с големия ремонт в квартала. Но до момента не са оправили нищо. Къде е опасността и какво трябваше, трябва да направят хората?

- Влагата е най-големият враг на строителните конструкции без значение какви са те – стоманобетонни, метални или дървени. Аз лично знам за няколко случаи в големи 15-етажни блокове, на които мазета са 2 етажа, долният от които е под вода. Това е от десетилетия.

- Как ще им се отрази? Тези сгради как стоят още?

- Стоят по някакъв начин. Влагата е неблагоприятна за самата конструкция и навлиза в бетона, бетонното покритие се разрушава и започва корозия на железата. Това води до намаляване на носещата способност на цялата конструкция. За щастие, понеже там са сгради с едроплощен кофраж, те са с по-големи резерви и досега не са поддали. Но това трябва да се избягва. При голям брой сгради има течове от години, те се водят „общи части“ и ако не се реагира навреме, тези течове тръгват надолу - или са в мазето, или тръгват по вертикалните шахти и железата, които са в стоманобетонната конструкция ръждясват, корозират и се намалява носещата способност. Това са неблагоприятни ефекти и трябва да бъдат сведени до минимум. Поддръжката на конструкциите е много важна. Особено като минат 20-30-40 години. Колкото са по-стари сградите, толкова са по-уязвими за външни въздействия. Добре е собствениците да полагат грижи. Като се види, че има теч, да се ремонтира навреме, иначе, като тече 2-3 години, конструкцията се навлажнява и дори да се ремонтира течът, тази влага много трудно може да излезе. Защото това са вътрешни, вертикални шахти и помещения, които трудно се проветряват. Така че проблемът с влагата е сериозен и не бива да се подценява.

- България има сеизмична карта. Какво показва тя?

- Тези карти показват какво е очакваното сеизмично въздействие на територията на цялата страна. Те дават ускорението на земната повърхност, инженерен параметър, който се използва при проектиране на сгради. Земетресенията имат няколко параметри – къде ще станат, колко силни ще бъдат и кога ще се случат. Къде ще станат и колко силни ще бъдат е казано на тези карти. Единствено не може да се отговори на въпроса кога. Няма доказана научна методика, която да даде разумна прогноза в рамките на часове. Примерно за 12 или 24 часа. Прогнозата за един месец има някаква стойност, но практически вие не можете да евакуирате населението за един месец или дори за седмица. Можете да го евакуирате в рамките на 4, 5, 6 и повече часа. Но не повече. Ако тази прогноза не се сбъдне, тогава убедеността на хората, че тия прогнози имат смисъл, рязко ще намалее. Има смисъл, доколкото населението трябва да бъде подготвено психологически. Да знае, че такова събитие предстои, защото за щастие у нас скоро не са ставали силни земетресения. Младото поколение няма жизнен опит. Те не знаят нито какво да правят, нито как да реагират. Въпреки че от години се говори за програми за обучение, като се започне от детската градина, училището, до възрастните хора. Който се интересува, може да погледне в сайтовете на Червения кръст и на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - има препоръки как да се реагира при земетресение. Не трябва да има паника, когато стане земетресение.

- А проблемите, които сами си създаваме? Примерно избушване на стени, махат даже носещи колони в жилищните сгради.

- Проблемът ще го разделим на две части. Правят се нерегламентирани преустройства в апартаментите. Премахват се тухлени стени. Има промяна на отвори, бетонни шайби или панели. Има премахване на фасадни панели по балконите и присъединяване на тяхната площ към кухнята. Тези неща по принцип трябва да се избягват. Но когато има много силно желание да бъдат реализирани, трябва да се извика инженер конструктор, на когото да се обясни какъв е проблемът и той да направи малък проект за укрепване. Така че, когато се пробие отвор, той да бъде подходящо обрамчен, за да се възстанови първоначалната носеща способност.

По-сериозен е проблемът за хората, които живеят в стари сгради с магазини отдолу, на които при преустройствата са премахнати зидове и те остават само на колони. Има го в София и на други места.

- Много хора смятат, че няма проблем, ако се премахне неносеща стена.

- Няма проблем само за вертикалния товар – теглото на конструкцията, на мебелите, на хората, на всичко, което има в сградата. Но сеизмичното въздействие е хоризонтално. Тогава така наречените неносещи тухлени стени участват в поемане на сеизмичната натовареност. При земетресение стените се пукат, но част от сеизмичната енергия се поема от тях и това улеснява конструкцията да оцелее. Затова е желателно те да не се махат. Ако е много наложително, се монтират допълнителни стоманени профили, за да се възстанови първоначалната коравина на засегнатите елементи. Трябва да се подхожда грамотно, да се извика специалист и да се направи техническо решение, което да осигури преустройството от гледна точка на сеизмичната устойчивост. Важно е да не се бута безразборно.

- Ако съседът над мен си махне стената към балкона или към кухнята, за да разшири стаята си, кой е заплашен при земетресение, само аз или и този, който е направил преустройството?

- Заплашена е цялата сграда. Няма значение дали сте на втория или на долния етаж. Да, някои части може да са по-засегнати, но това е проблем на сградата, не на отделния апартамент или етаж. В една сграда, когато има такова преустройство, всички собственици и обитатели ще бъдат потърпевши.

В основата на всички бедствия стои занижен контрол. Разрушения при земетресение имаше в Албания, където бяха използвали пясък от морето при строителството, което е абсолютно забранено. Фатално е. Има три важни неща, за да оцелеят сградите при земетресение. Първо - добър проект. Второ – качествени материали по стандарт. Трето – спазване на технологията на строителство – когато се излее бетонът, да не се сваля кофражът преди той да е набрал необходимата якост.

- Знае ли се дали ще издържат сградите у нас на земетресение?

- Оценката на сеизмичния риск показва очакваните загуби и разрушения в резултат на земетресение. Изследват се два сценария - земетресение през нощта и през деня. Жилищните сгради са по-уязвими от административните и промишлените. Колкото са по-стари сградите, толкова са по-уязвими, защото не са изчислявани при строителството им за сеизмични въздействия. Когато се направи оценка на всичките материални загуби, сме в състояние да оценим икономически каква сума е необходима за възстановяването. Всяка община има разработен план за защита от бедствия и аварии. Оценява се сеизмичният риск и въз основа на него се правят превантивни мерки.

- Какви мерки?

- Ако се знае къде са най-застрашените конструкции, при наличие на финансиране, те да бъдат усилени. Това в момента е малко трудно, защото пари за такова нещо няма.

- Докога ще издържат жилищните сгради?

- Докато не се появят някакви много сериозни конструктивни проблеми, както в блока в „Хаджи Димитър“ в София. Там дали заради метрото или заради геоложките условия на терена, върху който е построен, са се появили толкова сериозни пукнатини, че става опасно да се обитава и в най-скоро време този блок ще бъде изселен.

Важно е да се направи обоснована прогноза колко ще изкарат тези сгради. Защото много зависи от тяхната поддръжка. Дали в нея е имало течове, влага, корозия. Въпреки че официално се дават 50-60 години живот на жилищните сгради, те могат да изкарат много повече. Колко точно никой не знае, защото между два блока има конструктивна разлика. В началото блоковете не са оразмерявани на сеизмичен риск. Те са правени в различните периоди, по различен начин и затова всеки е индивидуален за себе си. Може да изкара и стотици години. За да се направи прогноза за дадена сграда, трябва да се направи конструктивно обследване, да се разкрият връзките и се каже има ли корозия или няма, което на практика не може да стане. Територията на страната е с различна степен на сеизмична опасност. Инженер конструкторът разполага с тази информация и при проектиране на сградата се съобразява. Една сграда в София и сграда в Бургас нямат нищо общо по отношение на сеизмичното въздействие. Инженер конструкторът го е предвидил и в сградата в София има повече стомана от аналогична в Бургас. Независимо къде се намира сградата на територията на страната, нивото на осигуреност е еднакво. Затова са направени нормите и затова инженерите правят изчисления, за да може всички сгради, независимо къде се намират, да бъдат осигурени на една и съща степен. „Не земетресенията убиват хората, а разрушенията на лошо проектираните и изпълнени сгради“, е любима поговорка в нашите среди. Земетресенията са природно явление, което човекът не може да контролира. Може да се приспособи към тях. В Япония конструкциите на сградите са оразмерени да издържат на земетресение без никакви проблеми. Хората не хукват панически да бягат. Всеки остава на мястото си, защото знае, че сградата ще издържи. Бъдещето е в тази посока. Всички нови сгради да се правят да издържат на земетресенията, които са прогнозирани. Когато сме сигурни, че сградите ще издържат, кога точно ще стане земетресение, не е толкова важно.

- Какво ще ни посъветвате, ако в следващите дни започне да люлее?

- Първо да не се изпада в паника. Всеки трябва да знае, че земетресението може да се стане във всеки момент, а може и да не се случи следващите десетилетия... Ако се намира на първия, втория етаж, незабавната евакуация е изключително препоръчителна. Ако е на 15-ия етаж, по-добре да изчака. Да не хукне да тича по стълбите, защото те не са проектирани за целия блок да се изнася в един момент. Асансьорът е абсолютно забранен да се ползва по време на земетресение. Добре е да се застане до някоя стоманобетонна шайба или бетонна стена, които са изчислени да поемат сеизмично натоварване. Също и максимално близо до стълбищните и асансьорните клетки. Ако живеете в стара тухлена сграда и мазилката почне да пада – заставане под масата и касите на вратата ще ви спаси. В новите сгради това вече не е толкова актуално.

Това е той:

Магистър е по строителство, доктор по сеизмично инженерство

2003-2010 г. е заместник-директор на Централната лаборатория по сеизмична механика и сеизмично инженерство

2018-2022 г. е ръководител на секция „Сеизмично инженерство“ при департамент „Сеизмология и сеизмично инженерство“ на Националния институт по геофизика, геодезия и география

Член на експертната комисия по наводнения към Националния щаб на МВР и член на експертната комисия по земетресения към Националния щаб на МВР

Член на комисията за аварийни ситуации в АЕЦ „Козлодуй“

Член на камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

Таня Киркова