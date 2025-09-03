К акво ще прочетете в новия брой на вестник „Телеграф“ в сряда, 3 септември:
- Чия „ръка“ засили трамвая беглец на „Ситняково“ в столицата
- Стартира информационната кампания за еврото. Премиерът Росен Желязков обеща властта да не пипа данъците
- Колко деца са станали жертва на блудства и изнасилвания – интервю с експерта Георги Богданов
- Къде ще ходят на покаяние шофьорите от КАТ
- Колко безплатни ваксини са осигурени за пенсионерите
- Как бг баницата стана символ на всички имигранти в Аржентина
- Заглушен ли е бил GPS-ът на самолета на Урсула фон дер Лайен
- „Телеграф“ разследва защо и как две момичета скочила от влака в движение на гара Клисура
- Колко ще е линията на бедност догодина
- Да инвестираме ли в злато и какви котировки удари ценният метал
- Азис вдигна сватба на сестра си Матилда
