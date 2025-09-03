К акво ще прочетете в новия брой на вестник „Телеграф“ в сряда, 3 септември:

- Чия „ръка“ засили трамвая беглец на „Ситняково“ в столицата

- Стартира информационната кампания за еврото. Премиерът Росен Желязков обеща властта да не пипа данъците

- Колко деца са станали жертва на блудства и изнасилвания – интервю с експерта Георги Богданов

- Къде ще ходят на покаяние шофьорите от КАТ

- Колко безплатни ваксини са осигурени за пенсионерите

- Как бг баницата стана символ на всички имигранти в Аржентина

- Заглушен ли е бил GPS-ът на самолета на Урсула фон дер Лайен

- „Телеграф“ разследва защо и как две момичета скочила от влака в движение на гара Клисура

- Колко ще е линията на бедност догодина

- Да инвестираме ли в злато и какви котировки удари ценният метал

- Азис вдигна сватба на сестра си Матилда

Заедно с броя получавате двете безплатни приложения „Чудеса и вяра“ и „Здраве с Телеграф“, както и подарък 5 забавни страници с много игри, судоку и кръстословици

"Телеграф" - новините без компромиси!