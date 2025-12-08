Ф инансовият благодетел на ЦСКА 1948, Цветомир Найденов, направи интересен коментар след загубата на Реал Мадрид от Селта. Той изтъкна победата на Лудогорец над испанския тим, а след това припомни, че на 27 октомври отборът на бизнесмена победи шампионите на България с 5:4, като резултатът беше 5:1 за "червените" до 70-ата минута. Отборът на Иван Стоянов показа невероятна игра.

Предишният случай, в който "орлите" са допускали 5 гола в мач от българския елит, е при загубата с 3:5 от Пирин (Благоевград) у дома, през 2021 година. ЦСКА 1948 е втори през този сезон, само на 8 точки от първенеца Левски, но "червените" са с мач по-малко. Днес тимът на Иван Стоянов посреща Добруджа в мач от 19-ия кръг на Първа лига. Срещата е от 15:00 на стадиона "Бистрица".

Коментарът на Цветомир Найденов:

Вери найс! А ЦСКА шокира Лудогорец с 5:1 до 70 минута... магията на Ефбет лига!

#ЦСКА

#работимграмотно

#самисрещуфутболнатамафия