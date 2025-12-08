П еткратният футболист номер 1 на България Кирил Десподов през новата седмица ще има особена роля за гръцките медии, тъй като тимът му ПАОК (Солун) в четвъртък ще гостува на Лудогорец (Разград) в шестия кръг на турнира на УЕФА Лига Европа. Българинът влезе в градското дерби с Арис (Солун) за около 30 минути, но след неговия край веднага беше потърсен от журналистите. ПАОК се наложи с 3:1, а самият той демонстрира добро настроение, по време на самата среща беше активен и търсеше варианти да се разпише или да създаде положения за гол, показвайки как е забравил пропуснатата дузпа в средата на миналата седмица за купата на страната срещу същия противник.

Олимпиакос обаче не спира да побеждава и води в класирането с 34 точки, с две повече от ПАОК. На 3-ото място е АЕК (Атина) с 31, а следващите състави са на над 9 точки изоставане. "Спечелихме с 3:1 у дома, зарадвахме нашите фенове и, разбира се, и ние сме щастливи...“, подчерта пред медиите българският футболист. „Да, Олимпиакос не греши, но ние не гледаме и не трябва да ги гледаме тях, а само и единствено себе си. Фокусираме се само върху нашия отбор и нашата работа.“

На въпроса дали ПАОК можеше да вкара повече голове на градския съперник, капитанът на България отговори: „Имахме шансове, може би можехме да увеличим резултата. Но важното е победата и аз се придържам към този начин на мислене. Че успехът и трите точки са най-важни“.

Разбира се, темата с мача в четвъртък нямаше как да бъде подмината и Десподов говори за Лудогорец. Срещата е много важна и за двата тима, като българите са на 25-о място в общото класиране с 6 точки. Гръцкият отбор е 17-и с 8, а срещата на 11-и декември на стадион "Хювефарма Арена" започва в 19:45 часа. „Играем срещу отбор, който познавам добре, с качествени играчи и много добра организация. Трябва да сме 100% концентрирани, за да постигнем това, което искаме“, обясни българинът, който играеше точно в Разград, преди да се премести край Бялата кула на Егейско море.

