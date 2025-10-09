Н овият национален отбор на България ще започне да се гради от защитата, научи „Мач Телеграф“. Селекционерът Александър Димитров е бил категоричен, че именно това е липсвало на отбора до момента – стабилната игра в отбрана. И ще вземе мерки това да се промени още в събота срещу Турция, когато ще дебютира начело на „лъвовете“. Димитров бе категоричен, че за него няма тайни за повечето от тях, защото са работили заедно в различните формации, които е водил до момента. Предшественикът му Илиан Илиев смяташе, че може да се справи с хората, на които разчита на „Тича“ в защита, но се оказа, че това не е така. Стигна се дори до там, че бе обвиняван, че зачерква играчи, които се намират във форма заради любимците си. А Петко Христов дори обяви, че не иска да играе повече за България. Сега обаче той отново е част от националния отбор. „Какво сме си казали с него – остава между нас. Това важи и за останалите играчи, с които имам разговори. Дискретност! Това е“, обяви Димитров в изява за федерацията. „Разбира се, че не искам да виждам телефони в съблекалнята, залите, където се събираме. Аз нямам социални мрежи, но и на това ще се обърне внимание. Няма да може да качват видеа, които не са от официалните източници. Ще има наказания за закъснение, облекло. Трябва да се обръща внимание на поведението и държането на играчите. Другото, което не търпя е комар. Ще следя и ще гоня на момента“, допълни спецът.

Той обяви, че ще се постарае всеки един играч, който влиза в полезрението му да бъде гледан наживо. Това важи за футболистите не само у нас, но и в чужбина. И с асистентите си ще се разделят, за да може да покрият повече мачове. Както е известно, при Илиан Илиев легионерите ни се следяха най-вече от Георги Донков. „Гледаме много мачове. Където има колебания – ще гледаме на живо. От БФC никога не е правят спънки, когато става въпрос за това. Винаги имаме съпорт“, каза Димитров.

