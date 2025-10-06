П обедата на Левски над Берое в събота остави „сините“ на върха преди започващата от днес двуседмична пауза в първенството заради мачовете на националния отбор срещу Турция и Испания. Въпреки добрата си игра и много създадени положения „сините“ можеше и да се издънят срещу „зелените“ от Стара Загора, тъй като до 80-ата минута резултатът беше 1:1, а Берое имаше чисто положение, чрез което можеше да поведе с 2:1, макар и останал с 10 души. Това обаче се размина и така тимът на Хулио Веласкес остава на върха до подновяването на първенството. Така октомврийската криза, от която бива налегнат отборът, твърде често в последните няколко години е напът поне тази есен да се избегне. В предишните няколко пъти тимът влизаше в спирала от поне три мача без победа, което позволяваше да се откъсне напред.

Сегашното класиране, в което Левски е първи, е и поводът да видим как се е развивал сезонът по-нататък, когато „сините“ отново са били на върха по това време сезона. В прегледа попадат само първенства, в които е имало октомврийска пауза в първенството. В последните 30 години по традиция си я има, но в началото на 90-те и в по-далечното минало не е присъствала в календара. За последно Левски беше на върха по време на октомврийската пауза за националните отбори преди 9 години. Тогава имаше нов формат в първенството и поканени отбори в него, без да са се класирали по спортни резултати. Левски започна добре с треньор Люпко Петрович, но след това с Елин Топузаков и Николай Митов настъпи спад. Така „сините“ бяха изпреварени и от Лудогорец, и от ЦСКА.

Все пак в повече от половината такива случаи развръзката е положителна за Левски и тимът е бил на върха и в крайното класиране. От 16-а първенства, в които е бил лидер през октомври, тимът е ставал 9 пъти шампион. Това прави 56,25%. Така, че с оглед историята шансовете на „сините“ за титлата към днешна дата би трябвало да са приблизително толкова. За последно така се случи през 2006/07, когато те бяха участници в Шампионската лига. В първенството те поддържаха равномерен ритъм и бяха водачи почти през целия сезона, а не само в ранната му фаза до октомври.

Другият извод, който може да се направи със голяма степен на сигурност ако се опрем на статистиката е, че Левски ще завърши или първи, или втори в крайното класиране. На едно от тези две места е финиширал в 15 от досегашните 16 такива сезона. Единственото изключение беше през сезон 1996/97. Тогава Левски започна с 6 поредни победи, а октомврийската пауза дойде след 7-я кръг, в който тимът записа първото си равенство, но все още бе водач. След това обаче последва сериозен срив и в крайна сметка тимът завърши 4-и в крайното класиране. Остава да видим как ще стане сега след силния старт с Хулио Веласкес.

Още разработки четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX