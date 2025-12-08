Футболната обсерватория CIES направи поредното си изследване, като този път акцентът пада върху най-скъпите играчи във всеки един от 16-те отбора в Първа лига. Най-високооцененият футболист е част от Лудогорец и неговото име е Ерик Биле. Нападателят е само на 21 години и през този сезон има 29 мача във всички турнири, в които е реализирал 5 гола. Трябва да се отбележи, че в много от мачовете той не записва 90 минути и бива заменен.

CIES оценява котдивореца на сума между 4,5 и 5,2 млн. евро, ако той бъде продаден сега. За да се оформи въпросната цифра, се взимат два основни фактора предвид: възрастта на играча и разбира се – неговият талант. Веднага след Биле в импровизираната класация се нарежда халфът на Левски Марин Петков. Той е оценен на сума между 3,8 и 4,4 млн. евро. Реалността, за съжаление, обаче е малко различна и към момента едва ли има отбор, който би извадил тези пари за Марин. Към него има интерес, но за много по-малки суми от споменатите.

В ЦСКА най-високо оцененият играч е вратаря Фьодор Лапоухов. Основният му плюс, разбира се, е възрастта му – 22 години, което е отлично, конкретно за вратар. Той е оценен на сума между 2,8 – 3,2 млн. евро.

Цялата разработка четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

