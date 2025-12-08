С лед загубата на ЦСКА от Черно море, Славия остана единственият отбор в Първа лига без загуба в последните си 10 шампионатни мача. „Белите“ ще имат тежка задача в Разград да продължат тази серия, както и другата, в която са навлезли – тази от 5 поредни победи. Ако спечелят срещу шампиона ще стигнат до 6 поредни победи за първи път от края на 2007-а насам. В тази серия победиха Литекс у дома с 1:0, Беласица като гост с 2:1, Спартак Вн вкъщи с 5:0, Видима-Раковски като гост с 2:0, Пирин 1922 на „Овча Купел“ с 1:0 и Локомотив Сф като гост с 2:1. Сега това постижение с 18-годишна давност може да бъде изравнено.

Малко по-реално е да продължи другата серия, която е в ход при „белите“ в момента – тази от 10 поредни шампионатни мача без загуба. Интересното е, че и в предишния случай, в който стигнаха до 11 такива мача треньор бе Ратко Достанич. И тогава и сега той частично обхвана серията и не бе наставник във всички мачове от нея, като сега тя започна при Загорчич. А предишната бе през есента на 2006-а и пролетта на 2007-а.

