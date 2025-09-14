Н а 15 септември, понеделник вестник „Мач Телеграф“ излиза със специално 24 старнично приложение „Футболна Европа“ – Шампионска лига.

В него ще прочетете всичко най-важно за отборите участници, програма за осемте кръга, плейофен кръг, осминафинали, четвъртфинали, полуфинали и разбира се финал – „Пушкаш Арена“ в Будапеща на 30 май догодина, с точните дни и часове на изиграване на двубойте. Всичко започва утре с първите мачове от кръга.

Подарък за читателите - схема на турнира, в удобен формат за вашия архив.

И още....

ПСЖ срещу парите. Кой отбор ще бъде изненадата на турнира, пълна статистика на досегашните финали, голмайсторите, рекордите, футболисти и треньори с най-много мачове.

Очаквайте! Вестник „Мач Телеграф“ ще излезе с още две приложения – Лига Европа на 23 септември, вторник и Лига на конференците на 1 октомври, сряда.

Във вестника може да прочетете всичко интересно след вчерашните двубой от Първа и Втора лига, дерби срещите водещите първенства в Европа, спортните ни успехи от неделния ден, както и много интервюта, анализи и коментари.

Приложението е вложено в средата на всекидневника. Цената на вестник и приложение е 1.99 лв / 1.02 Евро.

