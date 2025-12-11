Сред враговете от ПАОК има приятел - Кирил Десподов ще излезе тази вечер за 19-и път срещу Лудогорец. Този път обаче това ще е специално за него, защото ще го стори за пръв път с екипа на чужд отбор, в случая ПАОК, а освен това ще излезе срещу „орлите“ като съперник, след като цели 3 години беше капитан и лидер на тима от Разград. Ще срещне много приятели и бивши съотборници – Антон Недялков, Иван Йорданов, Ивайло Чочев, Сон, Диниш Алмейда, Кайо Видал, Оливие Вердон, Серджио Пад, Педро Нареси, Бърнард Текпетей, Квадво Дуа...

Иначе Десподов има 7 мача срещу „зелените“ с екипа на Литекс. Първият е от сезон 2012/13 и завършва 0:0. В този двубой настоящият капитан на националния тим е на едва 16 години. С отбора от Ловеч обаче няма кой знае колко добри спомени от срещите с Лудогорец, защото няма нито гол, нито асистенция. Победите му са само две – 1:0 и 4:2 през сезон 2014/15.

