Тази вечер от 19:45 часа Лудогорец посреща ПАОК в ключов мач за излизане от основната фаза на Лига Европа. Родният шампион заема 25-ото място, докато гърците са 17-и и са в местата, които дават право за участие в плейофа на втория по сила турнир. Разликата в точките е само 2 в полза на тима от Солун, което ясно показва важността на тазвечершния мач.

Той ще бъде специален за крилото на гостите Кирил Десподов. Както е известно, капитанът на националния тим игра 3 години в Разград и беше с основен принос за всички трофеи, които „орлите“ спечелиха в този период. Един от най-големите успехи на Десподов с екипа на Лудогорец беше срещу гръцки съперник – Олимпиакос, през лятото на 2021 г. Тогава на стадиона в Пирея крилото вкара от фаул за крайното 1:1. Реваншът в Разград завърши 2:2, а при дузпите вратарят Кристиян Кахлина беше герой и спаси една дузпа, а друга беше бита в аут. Така беше взет скалпа на най-великия гръцки отбор, а сега целта е да се вземе и на друг от големите – ПАОК.

В интерес на истината, днес дори и точка няма да е лош резултат за Лудогорец. Все пак на „орлите“ им предстоят още два мача след това с отбори от дъното на класирането – Рейнджърс и Ница. Да, наясно сме, че това са много сериозни отбори, но пък са в криза и това не може да се отрече.

Всичко преди мача вижте в хартиеното издание на "Мач Телеграф"

